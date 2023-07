Désillusion totale pour l’OM, il justifie son transfert

Thibault Morlain

Cet été, l’OM s’attendait à voir Sead Kolasinac prolonger son contrat. A la surprise général, le Bosnien en a décidé autrement. Libre durant ce mercato, le défenseur a fait le choix de relever un nouveau défi. Kolasinac s’est alors engagé avec l’Atalanta Bergame. Désormais en Italie, il en a dit plus sur son choix de claquer la porte de l’OM.

Arrivé à l’OM en janvier 2022, Sead Kolasinac a connu plusieurs mois compliqués sur la Canebière. Mais au fil du temps, le Bosnien s’est imposé comme l’un des maillons forts du schéma d’Igor Tudor. Le club phocéen souhaitait alors le récompenser avec un nouveau contrat. L’OM considérait cela comme acté, avant de finalement tomber de très haut en voyant les rumeurs annonçant le départ du joueur de 30 ans. Arrivé au terme de son bail, Kolasinac a en effet préféré signer avec l’Atalanta Bergame.

« Ça n’a pas été facile de quitter Marseille »

Ce mardi, Sead Kolasinac s’est exprimé pour La Gazzetta dello Sport . Dans cet entretien, le nouveau joueur de l’Atalanta Bergame est revenu sur son départ de l’OM et les raisons du pourquoi de sa signature en Italie. Il a alors expliqué : « Ça n’a pas été facile de quitter Marseille, mais avec l’Atalanta, j’ai tout de suite eu le bon feeling. Pour moi, les sensations sont fondamentales avant de faire un choix ».

« Tudor a bien parlé du club et de l’entraîneur »