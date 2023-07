Le PSG prêt à boucler le transfert d’une star de QSI

Axel Cornic

Il est l’un des plus vieilles recrues encore en place, mais Marco Verratti est également l’un des plus critiqués. Le milieu du Paris Saint-Germain déçoit depuis quelques saisons et il y a seulement quelques mois, des supporters sont allés jusque devant chez lui pour le pousser vers un départ. Et ils pourraient bien avoir gain de cause !

Le PSG souhaite entamer un tout nouveau cycle, après l’une des pires saisons depuis le début de l’ère QSI. Et qui dit renouveau, dit souvent couper avec les anciennes attaches que peuvent être certains joueurs au club depuis des années.

Quelque chose s’est cassé entre le PSG et Verratti

C’est le cas de Marco Verratti, qui est arrivé en 2012 dans l’anonymat total avant de devenir un pilier du PSG et l’un des milieux les plus suivis au monde. Sauf que l’Italien n’a pas vraiment répondu aux attentes ces dernières années, ce qui a provoqué la colère d’une frange des supporters parisiens.

Négociations en cours avec l’Atlético de Madrid ?