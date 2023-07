Le boss du PSG lâche de gros avertissements

Axel Cornic

La saison du Paris Saint-Germain a officiellement commencé, avec un tout nouveau coach, un nouveau centre d’entrainement et surtout un tout nouveau projet. Les propriétaires du club ont en effet tenu à durcir le ton et cela s’est fait par le biais du président Nasser Al-Khelaïfi, qui a assisté à la séance de travail de ce mardi, avant de prendre la parole devant le groupe parisien.

Comme l’année dernière, le PSG souhaite marquer le coup après une saison extrêmement décevante. Place donc à la révolution et surtout aux bonnes résolutions, avec un nouveau projet basé sur de toutes nouvelles bases, avec la mise en avant de l’institution du club... trop bafouée ces dernières années.

Mbappé - PSG : Il explose et balance sur son transfert https://t.co/ZdPn64NLCc pic.twitter.com/nPLdIzjK4K — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

« Il est important de vous dire que le coach a le pouvoir de faire ce qu'il veut, c'est lui qui décide »

Cela s’est senti dans le discours tenu par Nasser Al-Khelaïfi ce mardi à Poissy, dans le tout nouveau centre d’entrainement du PSG. « Je veux d'abord accueillir le nouvel entraîneur et les nouveaux joueurs » aurait lancé le président parisien, d’après les révélations de L’Equipe . « Il est important de vous dire que le coach a le pouvoir de faire ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Nous sommes tous dans la même direction, avec Luis Enrique, Luis Campos et le staff ».

« Le club est plus grand que n'importe qui ici »

« Nous entrons dans une nouvelle ère, avec une nouvelle mentalité, un nouvel état d’esprit. Tous ensemble, nous avons besoin d'aller dans la même direction, fiers de jouer pour le club, pour ce maillot, pour le PSG. Heureux aussi d'être ici et surtout fidèles » a poursuivi Nasser Al-Khelaïfi, qui a répété une phrase déjà utilisée début juillet, pour lancer un message à Kylian Mbappé. « Le club est plus grand que n'importe qui ici. Même plus grand que moi. J'attends que vous soyez à 200 % à l'entraînement. Regardez, vous êtes dans le meilleur centre d'entraînement du monde. Vous devez être fiers de ça et il faut en tirer des bénéfices. Vous avez tout pour réussir ici. Vous ne manquez de rien. Il n'y a aucune excuse pour ne pas réussir. Il faut travailler dur. Je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe ».

« Vous devez également respecter nos supporters, nos sponsors »