Grosse révolution au PSG avec Luis Enrique, c’est validé en direct

Thibault Morlain

Une nouvelle ère vient donc de débuter au PSG et c’est désormais Luis Enrique qui est aux commandes à Paris. Alors qu’on se demande ce que cela va donner sous les ordres de l’entraîneur espagnol, Daniel Riolo fait preuve d’un certain optimisme avec Luis Enrique. Alors qu’il a décidé d’opérer une certaine révolution dans le vestiaire, ça annonce du très lourd visiblement.

Après seulement un an, le PSG a donc décidé de se séparer de Christophe Galtier. Désormais, c’est Luis Enrique qui va s’asseoir sur le banc du club de la capitale. L’Espagnol a été choisi par les dirigeants qataris pour mener à bien ce nouveau projet. Et à peine arrivé, Luis Enrique aurait fait preuve d’une certaine autorité auprès de son vestiaire. Selon les différents échos, l’entraîneur du PSG aurait fait savoir qu’il n’y avait plus de titulaire et que chacun allait devoir gagner sa place. Une révolution made in Luis Enrique qui plait à Daniel Riolo.

« Luis Enrique est soutenu »

Au micro de L’After Foot , Daniel Riolo a réagi à ce discours fort tenu par Luis Enrique. Une révolution qu’il attend de voir avec grande impatience : « L’histoire de tout remettre à plat avec les titulaires, on ne l’avait pas entendu. Les entraîneurs, des très bons sont venus sur les 5-6 dernières années, tous sont venus et se sont installés en respectant beaucoup trop les statuts. Les mecs sont venus, ont pris les statuts et on dit ça on ne touche, ça on ne touche pas… Le pire, ça a été pour le pauvre Galtier qui avait 3 mecs qu’il devait mettre. Pour ceux d’avant, c’était pareil. Là, j’y crois. Ça fait trois jours que j’en parle, que je me montre optimiste. J’y crois parce que Luis Enrique est un bon entraîner et parce qu’il est soutenu, c’est ça qui était important ».

« Ça peut remettre des mecs au travail »