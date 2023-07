Mercato : Luis Enrique prépare une incroyable trahison avec le PSG

Jean de Teyssière

Le PSG réalise un gros mercato et est loin d'avoir terminé. Après avoir signé six recrues, le club parisien s'attaque désormais au FC Barcelone puisqu'après la rumeur Ousmane Dembélé, la piste menant au milieu de terrain Pedri pourrait bien être rapidement activée par le PSG. Luis Enrique apprécierait son profil, qu'il connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres lorsqu'il était à la tête de la sélection espagnole.

Le PSG est déterminé à remodeler son effectif. Après les arrivées de six joueurs, le club de la capitale pourrait frapper à nouveau un gros coup sur le mercato. Et Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone, avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 2015, pourrait bien jouer un sale tour à son ancien club.

Coup dur au Barça, Luis Enrique voudrait Pedri

D'après les informations de PSG Community , le PSG aurait lancé les grandes manœuvres pour le recrutement du le milieu de terrain de 20 ans Pedri. L'international espagnol avait déjà tapé dans l'œil de Luis Enrique, actuel entraîneur du PSG, lorsqu'il était à la tête de la sélection espagnole lors de l'Euro 2020 : « Je n’ai vu personne jouer ainsi à cet âge à l’Euro, la Coupe du monde ou les Jeux olympique. Pas même Andres Iniesta. C’est quelque chose qui dépasse toute logique. »

Mercato : Ousmane Dembélé prêt à jouer un sale tour au PSG ? https://t.co/tD4p9O459a pic.twitter.com/xtsCEDczk6 — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Une réunion imminente entre Pedri et le PSG