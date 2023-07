Signature annoncée au PSG, une star va toucher le jackpot !

Jean de Teyssière

Très actif lors de ce mercato estival, le PSG est en passe de boucler une nouvelle recrue. Et pas des moindres puisqu'il s'agirait d'Ousmane Dembélé. L'international français devrait s'engager pour cinq années avec le club parisien et en profitera pour toucher le pactole puisque lui et son agent devraient recevoir la moitié de sa clause libératoire, soit la somme de 25M€.

Depuis le début du mercato estival, le 10 juin dernier, le PSG a bouclé six transferts : Milan Skriniar, Cher Ndour, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Lee Kang-in et Manuel Ugarte. Une septième recrue devrait vite faire son apparition puisqu'un joueur du FC Barcelone devrait rejoindre les rangs parisiens.

Dembélé au PSG, une question d'heure

C'est la bombe du jour signée RMC , et elle concerne l'international français et champion du monde 2018 : Ousmane Dembélé. L'ancien Rennais pourrait bien faire son retour en Ligue 1 puisqu'il serait tombé d'accord oralement avec le PSG pour un contrat de cinq ans. Dembélé devrait rapidement passer sa visite médicale à Los Angeles, avant de rejoindre le groupe en Asie, contre 50M€.

25M€ pour Dembélé