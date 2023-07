Le PSG a trouvé son nouveau crack !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête de nouveaux renforts offensifs, le PSG étudie actuellement plusieurs pistes pour son attaque. Pourtant, un jeune crack issu du centre de formation du club de la capitale est en train de connaître une belle montée en puissance en cette période de préparation estivale au Japon : Noha Lemina.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG cherche à recruter un buteur de renommée internationale au plus vite (Harry Kane ? Victor Osimhen ? Gonçalo Ramos ? Randal Kolo Muani ?), d’autant que le divorce semble acté avec Kylian Mbappé. Et ce n’est pas tout, puisque le PSG s’active pour attirer un attaquant de côté.

Il débarque au PSG… et s’adresse au Qatar ! https://t.co/ZVsGspGeFJ pic.twitter.com/ssHbi9itaG — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Le PSG vise Barcola

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, une offre de 25M€ a déjà été formulée à cet effet pour Bradley Barcola (20 ans), le jeune ailier prometteur de l’OL. Pourtant, le PSG semble déjà posséder dans ses rangs un profil particulièrement talentueux à ce même poste.

Lemina, la révélation du match contre Al-Nassr