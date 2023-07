EXCLU - Mercato - PSG : 25 M€ pour Barcola, l’OL prêt à céder ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Positionné sur Bradley Barcola, le PSG a transmis une première offre de transfert à l’Olympique Lyonnais. Repoussée par John Textor, l’offensive parisienne n’est pas pour autant terminée… Ces derniers jours, Paris poursuit ses discussions face à des dirigeants lyonnais de plus en plus à l’écoute.

Révélation de la formation lyonnaise, Bradley Barcola se retrouve courtisé en ce mercato estival. Depuis qu’il a confié la gestion de ses intérêts à Jorge Mendes, les sollicitations vont bon train. L’agent portugais discute avec plusieurs écuries européennes, et notamment le PSG, fortement intéressé par le phénomène Barcola. Au point d’avoir transmis une première offre de transfert.

Le PSG a proposé 25M€

Révélée par le10sport.com le 13 juillet, la première offre de transfert du PSG pour Bradley Barcola a été immédiatement repoussée par l’Olympique Lyonnais. Selon nos sources, cette proposition était d’un montant de 25 millions d’euros. En première ligne dans le dossier Barcola, John Textor est à l’origine de refus des Gones . Mais depuis quelques jours, sa position change.

Barcola au PSG, c’est chaud

En proie à des difficultés financières, l’OL revoit peu à peu ses positions. Et notamment dans le dossier Barcola. Comme le10sport.com l’a révélé le 20 juillet, toutes les parties se rapprochent. D’accord avec le PSG, Bradley Barcola priorise une arrivée à Paris en cas de départ. Il ne reste qu’à trouver un accord entre le PSG et l’OL. Nos sources indiquent que plus le temps passe, plus l’OL et John Textor avancent vers une vente de leur pépite. La situation financière des Lyonnais semble prendre le pas sur les ambitions sportives et le bien-fondé de pouvoir conserver le jeune Barcola.