EXCLU - Mercato : Barcola (OL) se rapproche du PSG

En plus d’un buteur, le PSG cherche désormais à recruter un ailier droit pour renforcer l’attaque de Luis Enrique. Si Bernardo Silva fait office de priorité pour Luis Campos, une autre piste mène à Bradley Barcola, la révélation offensive de la dernière saison à l’OL. Après une première offre refusée par les Gones, le PSG ne lâche rien et un transfert de Barcola se rapproche selon nos informations.

Révélé la saison dernière avec l’OL, Bradley Barcola se retrouve courtisé sur ce marché des transferts. A commencer par le PSG. A Paris, on cherche un élément offensif pour le couloir droit et le Lyonnais est l’une des priorités du club de la capitale en plus de Bernardo Silva. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, le PSG a fait une première offre pour Barcola. Une offre refusée par Textor ne voulait pas entendre parler d’un départ.

Le PSG continue le pressing pour Barcola

Un premier refus qui n’a pas refroidi le PSG. Selon les informations du 10sport.com , les discussions se sont poursuivies ces derniers jours pour le transfert de Bradley Barcola au PSG. Le club de la capitaine a maintenu son pressing, pouvait compter sur l’aide de Jorge Mendes, le nouvel agent du Lyonnais.

Déjà un accord contractuel entre Barcola et le PSG

Et voilà que le PSG se rapproche d’une issue positive. En effet, courtisé par de nombreux clubs, Bradley Barcola a donné sa priorité aux champions de France, avec qui il a déjà trouvé un accord contractuel. Ne reste maintenant plus qu’au PSG et à l’OL à trouver un accord sur le montant du transfert. Ces dernières heures, les deux parties se sont rapprochées. Si Barcola n’est pas encore Parisien à l’heure actuelle, dans les prochains jours, un accord total pourrait être trouvé pour un transfert.