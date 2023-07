En direct, il balance sur le prochain transfert d'un crack au PSG

Alexis Brunet

Le PSG n'en a pas fini avec son mercato. Luis Campos souhaite encore recruter plusieurs joueurs. Bradley Barcola pourrait bien être le prochain à débarquer du côté de Paris. Le jeune Lyonnais semble très intéressé par le challenge du club de la capitale. Selon Daniel Riolo, il serait même le seul élément dont l'OL pourrait se séparer cet été.

Le PSG est entré dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Luis Enrique. Le tacticien espagnol compte bien révolutionner Paris, et enfin offrir le sacre en Ligue des Champions aux supporters parisiens. Pour y arriver, il va falloir changer beaucoup de choses sur le mercato. Luis Campos a bien avancé, puisqu'il a déjà offert six renforts à l'ancien coach du FC Barcelone, et ce n'est pas fini.

Bernardo Silva toujours espéré

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos souhaite recruter minimum une star en attaque, et il y a de grandes chances pour que cela soit Bernardo Silva. Le milieu offensif est courtisé depuis de nombreuses semaines, mais Manchester City est très dur en négociation, qui plus est avec le PSG. Le conseiller football parisien voudrait même dans l'idéal frapper un double coup, puisqu'il désire attirer un avant-centre de renom. La piste la plus chaude actuellement mène au Serbe de la Juventus, Dušan Vlahović.

Mercato : Grosse inquiétude pour le PSG https://t.co/PJlkM6EV3D pic.twitter.com/ciHBaJlRz8 — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Bradley Barcola pourrait bien atterrir au PSG