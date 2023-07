Mercato : Grosse inquiétude pour le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé au PSG il y a peu de temps, Luis Enrique a déjà pris conscience du chantier qui l’attendait. Le technicien espagnol, avec sa direction, planche sur le mercato estival. Dusan Vlahovic est l’une des pistes en attaque mais le buteur de la Juventus n’inspirerait pas totalement confiance aux dirigeants parisiens en raison de sa pubalgie.

Après la saison compliquée que vient de vivre le PSG, le Qatar a changé plusieurs choses. Notamment d’entraîneur. Un an seulement après son arrivée, Christophe Galtier a été remercié par sa direction, c’est Luis Enrique qui le remplace. Arrivé dans la capitale il y a quelques semaines, le technicien espagnol prépare gentiment la saison qui arrive. Et elle commence dès le mercato estival qui est ouvert depuis plus d’un mois.

Luis Enrique focalisé sur le mercato

« Évidemment qu'on a parlé du mercato et des fins de contrats. Des joueurs sont partis avant même que j'arrive ou que je sois en contact avec le club. Luis Campos qui gère très bien ces dossiers et on travaille ensuite tous ensemble. Mais je fais confiance au club, c'est un club qui veut gagner, il n'y a qu'à regarder les installations. Je pense qu'ils ont choisi le bon coach. on avance sur la même ligne, main dans la main. On veut tous connaître du succès dans le mercato. Mon expérience est très positive depuis mon arrivée », confiait le nouvel entraîneur du PSG lors de sa présentation.

Petit doute concernant Vlahovic