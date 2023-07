Le PSG veut boucler un transfert à 40M€ !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déterminé à offrir de nouveaux renforts offensifs à Luis Enrique, son nouvel entraîneur, le PSG lorgne Bradley Barcola comme l’a révélé le10sport.com. L’OL ne veut pas le vendre mais les problèmes financiers du club rhodanien pourraient bien changer la donne. Sa cote serait évaluée à 40M€.

Le PSG a lancé sa nouvelle ère cet été. Christophe Galtier a été licencié et remplacé par Luis Enrique, la première étape du nouveau PSG. Luis Campos a continué cette transition en démarrant fort ce mercato estival puisque six joueurs ont déjà signé avec le club de la capitale, soit autant que la saison dernière. Et le PSG ne compte pas s’arrêter là, d’autres cibles sont encore amenées à aboutir.

Blanc veut absolument garder Barcola

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG s’intéresse de près à Bradley Barcola, l’attaquant de l’OL. Une offre a été dégainée par les dirigeants parisiens mais Lyon a refusé de lâcher son attaquant. « Rester un an, c’est ce que je préconise, après, je vois sûrement mon intérêt, mais je vois avant tout le sien (celui de Cherki). N’oublions pas qu’il y a six mois, Rayan n’avait pas enchaîné trois matchs comme titulaire avec l’équipe première. Oui, il a fait une bonne deuxième partie de saison comme Barcola, qui a été très bon. Être sollicité, c’est une chose, pouvoir s’imposer en est une autre », confiait Laurent Blanc mercredi avant le match amical contre Manchester United.

Son prix fixé à 40M€ ?