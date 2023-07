Le PSG tente un coup à 30M€ en Ligue 1, son transfert prend forme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Révélation de la dernière saison en Ligue 1, Elye Wahi suscite naturellement de nombreuses convoitises sur le mercato et devrait quitter Montpellier dans les prochaines semaines. Le PSG apprécie notamment le profil de l’attaquant français, mais la concurrence est rude dans ce dossier, plusieurs clubs ayant déjà pris les devants.

Le PSG poursuit son mercato après avoir enregistré ses six premiers renforts. Du sang neuf est notamment attendu en attaque, avec une volonté du club de franciser son recrutement. Dans cette optique, plusieurs joueurs prometteurs de Ligue 1 sont dans le viseur du Paris Saint-Germain, à l’instar de Bradley Barcola (OL), pour qui une première offre (refusée) a été dégainée comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Elye Wahi (Montpellier) aussi serait dans les petits papiers du PSG.

Le PSG se renseigne sur Elye Wahi

D’après L’Équipe , Antero Henrique aurait pris des renseignements sur l’attaquant de Montpellier, auteur de 19 buts la saison dernière. Cependant, le PSG ne part pas favori dans un dossier où la liste des clubs intéressés s’allonge au fil des jours. Chelsea semble en pole avec un accord déjà trouvé avec le Français de 20 ans, pas insensible à l’idée de découvrir la Premier League selon L’Equipe . La volonté des Blues de le prêter dans la foulée à Strasbourg pourrait néanmoins jouer contre eux.

Grosse bataille à venir