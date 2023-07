Une sanction tombe, le mercato du PSG prend un coup

Thibault Morlain

Avec Xavi Simons, le PSG compterait 7 signatures sur ce mercato estival. Mais voilà que ce total devrait encore augmenter d’ici la fin du marché des transferts. En effet, Luis Campos veut encore amener du sang neuf, notamment dans le secteur offensif. L’une des priorités au poste d’ailier droit se nomme notamment Bradley Barcola, mais voilà que l’OL devrait mettre à mal les plans du PSG avec le crack français. Explications.

Désormais, le PSG veut se renforcer en attaque. Le club de la capitale a deux priorités : recruteur un buteur, ainsi qu’un ailier droit. Pour ce dernier poste, Luis Campos a identifié plusieurs cibles. Alors que Bernardo Silva semble être l’option numéro 1, le PSG pourrait trouver son bonheur en Ligue 1. En effet, Bradley Barcola (OL) plait également beaucoup aux champions de France. D’ailleurs, selon les informations du 10sport.com, le PSG a déjà dégainé une offre pour Barcola, une proposition refusée par les Gones.

L’OL sanctionné par la DNCG

Et voilà que le PSG devrait continuer de se casser les dents sur l’OL pour tenter de recruter Bradley Barcola. En effet, un transfert ne serait désormais plus envisageable pour le crack français des Gones. La raison ? La sanction confirmée de la DNCG à l’encontre du club lyonnais. Ça a été confirmé en appel, l’OL est sanctionné « d'un encadrement de la masse salariale des joueurs sous contrat et des indemnités de mutation pour la saison 2023-2024 ».

« Personne ne va bouger »