Recalé par l’OM et le RC Lens, sa prochaine destination est connue

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts sur le marché des transferts, l’OM, tout comme le RC Lens, a pendant un temps été annoncé sur la piste de Romain Saïss, à qui il ne reste qu’un an de contrat avec Besiktas. Cependant, les deux clubs français n’ont finalement pas donné suite et l’international marocain devrait poursuivre sa carrière au Qatar.

Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM semble très proche d’enregistrer l’arrivée de sa troisième recrue du mercato estival. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche sérieusement du club marseillais ces derniers jours et devrait bientôt débarquer en provenance de Chelsea.

Saïss recalé par l’OM et le RC Lens

Ce qui ne sera en revanche pas le cas de Romain Saïss. Le coéquipier d’Amine Harit et Azzedine Ounahi en sélection, un temps annoncé dans le viseur de l’OM, ne rejoindra pas ses compatriotes dans la cité phocéenne, d’après les informations de Fabrice Hawkins de RMC . L’international marocain n’ira pas non plus au RC Lens, également annoncé sur sa piste.

Saïss va s’engager avec Al-Sadd