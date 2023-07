Le PSG va relancer une vieille tradition avec ce transfert

Benjamin Labrousse

Ces derniers jours, la presse italienne avance que le milieu de terrain portugais du PSG Renato Sanches pourrait rejoindre l’AS Rome en prêt. Le joueur âgé de 25 ans pourrait ainsi rallier un club que Paris connaît bien. En effet, le PSG a régulièrement fait affaire avec le club italien dans son histoire, pour le meilleur et pour le pire. Retour sur les joueurs passés directement entre le PSG et l’AS Rome.

Avec l’AS Rome, le PSG a réalisé de gros coups dans son histoire

Lorsque l’on pense aux joueurs ayant rallié le PSG depuis l’AS Rome, Marquinhos apparaît de suite comme un symbole de réussite. Capitaine du PSG depuis maintenant 3 ans, le défenseur brésilien formé au SC Corinthians avait rejoint le club romain en 2012. Pour sa première saison en Europe, Marquinhos impressionne, et le PSG n’hésite pas à dépenser 31,40 M€ un an plus tard pour le Brésilien alors âgé de 19 ans. Titulaire indiscutable depuis son arrivée à Paris, Marquinhos a disputé 407 rencontres sous les couleurs du PSG. Récemment prolongé jusqu’en 2028, le capitaine parisien a maintes fois exprimé sa volonté de terminer sa carrière du côté du Parc des Princes. Mais le PSG a également réussi de belles ventes avec Rome. En perte de vitesse à Paris, Javier Pastore rejoint l’AS Rome en 2018 contre 24 M€. Une somme conséquente, qui représente à ce jour la 7ème plus grosse vente de l’histoire du PSG. Ludovic Giuly rejoint lui aussi le club parisien en provenance de la Roma en 2008. Décevant avec les Giallorossi après avoir été étincelant à Barcelone, l’ailier français disputera 125 matchs avec le PSG avec de belles performances à la clé. Situation similaire pour un autre ailier français en la personne de Jérémy Ménez. En revanche, le joueur formé à Sochaux marquera davantage les esprits chez les Giallorossi , en disputant 114 matchs en Italie.

PSG : C’est confirmé, Luis Enrique va dynamiter le mercato https://t.co/ZKZf653016 pic.twitter.com/wDFB9FFdH8 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Certains joueurs n’ont clairement pas réussis entre Paris et Rome

Prêté la saison dernière à Rome afin de se relancer, Georginio Wijnaldum n’a que très peu joué sous les ordres d’un José Mourinho pourtant conquis par le Néerlandais. Revenu à Paris ces derniers jours, l’ancien milieu de terrain de Liverpool pourrait rapidement quitter le PSG. Une situation que pourrait d’ailleurs connaître Renato Sanches, très souvent enclin à se blesser. Le club parisien discute avec Rome pour le prêt du Portugais de 25 ans, alors que l’opération pourrait se conclure dans les prochaines semaines. Également prêté au sein du club romain lors de la saison 2015-2016, Lucas Digne avait retrouvé quelques sensations en Italie sans pour autant se démarquer réellement. En revanche, lorsque le PSG décidait de se faire prêter le latéral droit Alessandro Florenzi en provenance de l’AS Rome, les choses ne se sont pas passé comme prévu. Décevant, l’Italien a rejoint l’AC Milan l’été dernier.