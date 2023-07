PSG : C’est confirmé, Luis Enrique va dynamiter le mercato

Benjamin Labrousse

Le mercato estival bat son plein. Et alors que le PSG s’envolera vers le Japon ce samedi, le club de la capitale espère toujours se renforcer à plusieurs postes, et avance dans plusieurs dossiers de taille (Bernardo Silva, Vlahovic). Cet été, de nombreux joueurs ont été recrutés, et Paris par le biais de son entraîneur Luis Enrique cherche clairement à établir une grosse concurrence dans son effectif.

De quoi sera fait le mercato du PSG ? Si plusieurs joueurs sont arrivés, le club parisien n’a toujours rien officialisé concernant l’arrivée d’un attaquant de renommée mondiale. Selon plusieurs médias, certaines pistes sont très compliquées, et Paris pourrait trouver son bonheur avec l’attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic.

C’est annoncé, le PSG a bouclé deux transferts https://t.co/8LmCUMtzoK pic.twitter.com/UcSsNayudi — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Le PSG s’est renforcé cet été

Comme nous vous le révélions en exclusivité jeudi dernier, le PSG s’est également attaqué à la piste Bernardo Silva. Le Portugais est la priorité du club de la capitale, qui s’est tout de même largement renforcé cet été. Avec le recrutement de Manuel Ugarte, de Kang-In-Lee et de Lucas Hernandez, ainsi que les signatures de Milan Skriniar, Marco Asensio et de Cher Ndour, Paris a apporté de la quantité dans son effectif.

Luis Enrique veut bâtir une grosse concurrence au PSG