Verratti, Aubameyang, Wahi... Toutes les infos mercato du 19 juillet

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

L'Atlético accélère pour Verratti, le PSG veut 80M€

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti a toujours été un élément clé au sein du club de la capitale, qui s'est ainsi plusieurs fois opposé à son départ. Néanmoins, selon les informations de L'EQUIPE , la donne a changé. Et alors que l'Atlético de Madrid serait un sérieux candidat pour recruter l'Italien, le PSG ne fermerait plus la porte à son départ, mais pas à n'importe quel prix. Les Parisiens espéreraient effectivement 80M€.



Une recrue mystère bientôt à l'OM ?

Après avoir attiré Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM accélère pour le transfert d'un attaquant. Dans cette optique, l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang semble en excellente voie. Et pourtant, selon les informations de La Provence , c'est bien un gardien de but qui pourrait débarquer dans les prochaines heures. L'OM aurait effectivement bouclé le transfert de la doublure de Pau Lopez dont le nom n'a pas encore filtré.



Wahi rêve de signer au PSG

Ce n'est pas un secret, le PSG souhaite recruter un attaquant cet été. Mais en parallèle des grands noms qui circulent, le club parisien veut aussi préparer l'avenir. Dans cette optique, la piste menant à Elye Wahi serait étudiée. Et cela tombe bien puisque l'attaquant du MHSC rêverait de signer au PSG comme l'annonce Sports Zone .



Au PSG, tout monde est à vendre

Déjà très actif sur le mercato avec l'arrivée de six nouveaux joueurs, le PSG devrait poursuivre son été par un important dégraissage. Comme tous les ans, plusieurs indésirables seront poussés au départ, mais cette fois-ci, L'EQUIPE précise qu'aucun joueur ne sera retenu. Autrement dit, personne n'est intransférable au PSG, à condition que les offres conviennent à tout le monde.



