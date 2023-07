Il refuse le pactole pour son transfert à l’OM

Thibault Morlain

Voilà que la 3ème recrue de l’OM se dessine sur ce marché des transferts. Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui semble en passe de s’engager avec le club phocéen. Dans les prochaines heures, l’officialisation pourrait tomber pour le Gabonais. Un coup intéressant pour l’OM, d’autant qu’Aubameyang avait d’autres propositions.

Avec le 4-4-2 que Marcelino pourrait mettre en place cette saison, l’OM a besoin de se renforcer en attaque. Et voilà que ça va être le cas très prochainement. En effet, tout indique désormais que Pierre-Emerick Aubameyang va venir accompagner Vitinha à Marseille. Plus en odeur de sainteté à Chelsea, le Gabonais va poursuivre sa carrière à l’OM.

Mercato : L’OM sort du silence pour Benjamin Mendy https://t.co/zd5Iv0hZi0 pic.twitter.com/vznQKYfoH4 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

L’Arabie Saoudite, c’est non

A 34 ans, Pierre-Emerick Aubameyang s’apprête donc à faire son retour en Ligue 1. Après l’ASSE, Monaco et le LOSC, le Gabonais va porter le maillot de l’OM. Et pour cela, il a visiblement fait de gros efforts, refusant notamment certaines propositions énormes. Selon les informations de l’ Evening Standard , Aubameyang aurait dit non aux Etats-Unis, mais aussi à l’Arabie Saoudite.

Direction l’OM pour Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang n’a donc lui pas voulu céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite, préférant poursuivre sa carrière en Europe. Il va donc le faire avec l’OM. Un deal qui devrait être officialiser très rapidement. Le média britannique qu’Aubameyang va rapidement passer sa visite médicale puis signer un contrat de deux ans, plus une autre année en option, avec l’OM.