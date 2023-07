Il déballe tout sur son transfert à l’OM

Hugo Chirossel

Après Geoffrey Kondogbia, l’OM s’est attaché les services d’un autre joueur en provenance de l’Atlético de Madrid, Renan Lodi. Ce dernier s’est confié pour la première fois depuis son arrivée, dans un entretien accordé aux médias du club marseillais. Il a notamment expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre la cité phocéenne.

En attendant la signature de Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait intervenir très bientôt, l’OM a pour le moment bouclé l’arrivée de deux joueurs, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. En ce qui concerne l’international brésilien (16 sélections), il s’est engagé jusqu’en juin 2028, pour un transfert estimé à 13M€. Dans un entretien accordé aux médias du club, il a expliqué ce qui l’a motivé à rejoindre l’OM.

« Quand j’ai eu cette opportunité, je n’ai pas hésité deux fois »

« J’ai choisi l’OM pour la grandeur du club, pour le projet qu’ils m’ont présenté. Quand j’ai eu cette opportunité, je n’ai pas hésité deux fois. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, hâte de voir la ferveur des supporters qui est très importante ici », a déclaré Renan Lodi, qui a pu compter sur les conseils de plusieurs Brésiliens passés par le championnat de France, notamment Bruno Guimaraes.

« C’est un club immense »