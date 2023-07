Le PSG réclame une folie pour une figure du projet de QSI

Jean de Teyssière

A Paris, la révolution est en marche. Le club a changé de politique sportive et a déclaré que tous les joueurs du club étaient transférables. Une aubaine pour certains clubs européens qui se heurtaient régulièrement au refus catégorique du PSG, comme le FC Barcelone en 2017 avec Marco Verratti. Six ans plus tard, la donne a totalement changé, y compris pour l'Italien qui pourrait partir du PSG cet été, en tout cas il ne sera pas retenu, contre une somme XXL pour l'Atlético de Madrid.

L'été promet d'être agité au nouveau Campus PSG. Le centre ultramoderne devrait voir beaucoup d'allers-retours se produire. Car après la découverte pour les joueurs du PSG de ce nouveau centre d'entraînement, il pourrait vite être l'heure pour eux de plier bagage. On le voit avec le cas Mbappé, tous les joueurs disposent d'un bon de sortie, si une offre satisfaisante est proposée.

L'Atlético de Madrid fonce sur Verratti

Le coup de balai que prépare le PSG dans son effectif va toucher tout le monde. Et l'un des joueurs qui alimente le plus les rumeurs de transfert en ce moment, hormis Kylian Mbappé, n'est autre que Marco Verratti. Véritable pierre angulaire du projet QSI, lui qui est arrivé en 2012, le PSG ne le retiendra pas. Et l'Atlético de Madrid serait l'un des clubs intéressés en Europe, faisant de Petit Hibou sa priorité pour étoffer son milieu de terrain, selon L'Equipe , qui confirme les informations de Marca .

L'entourage de Verratti confirme la rumeur

Cette rumeur venant d'Espagne a été confirmée par l'entourage de Marco Verratti. Ses proches avouent même dans le journal L'Equipe que la piste est chaude. Sous contrat jusqu'en 2026, le natif de Pescara a son destin entre ses mains. Mais à plusieurs conditions.

Le PSG a un énorme problème pour le transfert de Neymar https://t.co/Ln6yjzUbMz pic.twitter.com/3N3yO3B7s4 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Le PSG attend 80M€ pour Verratti