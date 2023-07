Mbappé : Transfert à 200M€, le PSG peut toucher le jackpot

Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé agite le mercato, avec le Paris Saint-Germain qui souhaiterait le vendre pour éviter le désastre d’un départ libre. Mais cette situation ne fait pas baisser son prix sur le marché, bien au contraire, puisque la barre semble être fixée entre 180 et 200M€ pour son transfert. Peut-être un peu trop cher pour le Real Madrid, même si une autre piste pourrait bien s’ouvrir dans les prochains jours...

Depuis son explosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé et le Real Madrid flirtent, sans jamais se rencontrer. Le Français aurait en effet pu déjà être un joueur madrilène à l’heure qu’il est, mais il a finalement décidé de signer un contrat record au PSG en mai 2022. Un contrat qui pourrait toutefois permettre aux Madrilènes d’enfin l’accueillir dans un an !

PSG : Mourinho en rêve, son transfert approche https://t.co/mQqxcbA5K2 pic.twitter.com/wo4pnIBaZm — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Le Real Madrid attend Mbappé

Car Mbappé a été plus que clair : pas question pour lui d’activer l’année en option présente dans son contrat, ce qui le mène donc vers un départ libre en juin 2024. Et du côté du Real Madrid on semble déjà avoir tout prévu, puisque Sky Sports a récemment annoncé qu’un accord aurait été trouvé avec l’entourage de l’attaquant tricolore.

Liverpool prêt à passer à l’action ?