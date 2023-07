PSG/Real Madrid : Mbappé a pris sa décision, une date est fixée

Jean de Teyssière

C'était jour de reprise pour les internationaux du PSG ! Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Kylian Mbappé ont fait leur retour pour réaliser les tests physiques et médicaux. Même Neymar, qui bénéficiait d'un jour de repos était présent. Une reprise qui semble normale sauf que le cas de Kylian Mbappé n'est pas encore réglé, ce qui embête le PSG. Annoncé au Real Madrid en cas de vente s'il ne souhaite pas prolonger, le Bondynois aurait décidé de la suite de sa carrière et une date pourrait vite devenir charnière.

Le mercato du PSG prend une tournure tragique avec le dossier Mbappé. Alors que six recrues ont été annoncées et que le PSG semble encore vouloir être actif sur le marché des transferts, Kylian Mbappé a prévenu tout le monde au club : il partira libre en juin 2024. Une situation que ne veut pas vivre le PSG, et qui devrait fixer une date pour la réponse définitive de Mbappé.

Le 22 juillet, date clé dans le dossier Mbappé ?

En Espagne, où l'on se passionne de ce feuilleton, on croit savoir qu'après le 17 juillet, une autre date clé arrivera vite concernant la fin du dossier Mbappé. Le 22 juillet prochain, le PSG s'envolera pour le Japon pour y disputer sa tournée mondiale. Difficile de penser que le PSG pourrait inclure Mbappé dans cette tournée, en sachant qu'il compte partir libre en juin prochain, et que le club souhaitera alors le vendre. Ou au contraire, si le crack de Bondy cède et prolonge, sa présence sera tout à fait légitime. C'est sans doute pour cela que Relevo annonce que le 22 juillet sera la prochaine date clé de ce feuilleton.

Mbappé part en guerre avec le PSG, c'est totalement validé https://t.co/ivm4QLY9PK pic.twitter.com/b7l3lvf7EN — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Mbappé ne semble pas vouloir changer d'avis

Problème, le PSG risque de se heurter à un mur. Alors qu'une rencontre entre Fayza Lamari, la mère et agent de Mbappé et Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG est prévue dans les prochains jours, la tendance est la même du côté du capitaine de l'équipe de France : il veut honorer son contrat et partir libre en juin 2024...