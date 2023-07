PSG : Il lâche une énorme confidence sur le transfert de Messi

Benjamin Labrousse

Samedi dernier, l’Inter Miami annonçait officiellement l’arrivée de Lionel Messi en Floride. Le septuple Ballon d’Or quitte ainsi le football européen à 36 ans, mais ne débarque pas aux États-Unis dans l’optique de se délaisser, bien au contraire. Pour Sergio Agüero, La Pulga va révolutionner la MLS ainsi que le regard des Américains envers ce sport.

Début juin, Lionel Messi donnait une interview aux médias espagnols SPORT et Mundo Deportivo depuis Paris. Dans cette dernière, l’ancien joueur du PSG annonçait sa décision de rejoindre la franchise de MLS détenue par David Beckham, l’Inter Miami. Vainqueur de la Coupe du monde en décembre dernier avec l’Albiceleste , l’Argentin a tout gagné et tourne désormais une page dans son histoire.

Mbappé : La déclaration fracassante de Messi ! https://t.co/tB6QlbxhwQ pic.twitter.com/7yDWLPL0Xl — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

« Je voulais qu'il vienne ici parce que je suis ici »

Grand ami de Lionel Messi, l’ancien attaquant de Manchester City Sergio Agüero s’est exprimé sur l’arrivée de La Pulga en Floride. « Je suis très heureux que Leo soit ici à Miami. Je vis ici et nous allons essayer d'en profiter. Beaucoup de gens l'ont vu à la télé et maintenant ils peuvent le voir en personne. En tant qu'ami, j'essaie toujours de ne pas lui demander où il va. Parfois, je lui demandais ce qu'il allait faire et il me répondait : « Attendez-moi là-bas avec un barbecue, préparez tout pour moi et je partirai ». Je lui ai dit qu'il était toujours le bienvenu ici. Je voulais qu'il vienne ici parce que je suis ici » , affirme ainsi Agüero dans des propos relayés par TyC Sports .

« Il est clair que Leo va changer la MLS »