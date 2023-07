Mbappé - PSG : La vérité dévoilée au grand jour pour son successeur

Thomas Bourseau

Le PSG pensait avoir trouvé le successeur idéal de Kylian Mbappé en la personne de Marcus Rashford. Néanmoins, il semblerait que l’enfant de Manchester ait choisi de prolonger son contrat à United. Une grosse vérité est révélée dans le feuilleton Rashford. Explications.

Nasser Al-Khelaïfi a clairement annoncé la couleur dans le cadre de la présentation de Luis Enrique comme nouveau coach du PSG le 5 juillet dernier : Kylian Mbappé devra prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024 s’il tient à rester à Paris la saison prochaine. Sinon, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain serait vendu avant la clôture du mercato. Le président du PSG ne ferait pas de l’intox puisque selon la presse allemande, le club aurait déjà identifié l’éventuel successeur de Kylian Mbappé.

Le PSG prêt à faire de Rashford le successeur de Mbappé, il tranche

Sport BILD révélait dernièrement que l’heureux élu devrait être Marcus Rashford, dans le viseur du PSG depuis plusieurs années comme spécifié par The Times ou encore L’Équipe et RMC Sport l’été dernier. Néanmoins, The Athletic a confié ce lundi qu’il se pourrait que Marcus Rashford, en tant qu’enfant de Manchester United, snobe le PSG. Un accord de principe aurait été trouvé entre le clan Rashford et les Red Devils pour une prolongation de contrat de cinq saisons, l’actuel expirant en juin 2024.

Le PSG n’aurait pas approché Rashford