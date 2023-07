Après les insultes, le patron du PSG va s'expliquer avec la mère de Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG ne sait pas encore de quoi l'avenir de Kylian Mbappé sera fait. Pour le numéro 7 parisien cela semble plus simple : il est sous contrat jusqu'en juin 2024, donc il jouera jusqu'en juin 2024 avant de partir libre. Une situation que ne souhaite absolument pas vivre le PSG et qui aurait déjà programmé une réunion avec la mère et agent de Kylian Mbappé, Fayza Lamari.

Le retour à l'entraînement et la découverte du Campus PSG, le nouveau QG des joueurs du Paris-SG dernier cri aura peut-être convaincu Kylian Mbappé de rester encore un peu plus. Ce lundi, le crack de Bondy était de retour au PSG, un mois après l'envoi de sa lettre informant le club qu'il partirait libre en juin prochain. Le PSG compte vite régler cette situation.

Le PSG veut toujours vendre Mbappé s'il campe sur ses positions

D'après les informations de Relevo , Kylian Mbappé veut toujours honorer sa dernière année de contrat et partir libre en juin prochain. Chose que ne souhaite pas le PSG et qui envisage de le vendre au plus offrant s'il campe sur ses positions...

Nasser al-Khelaïfi va rencontrer la mère de Mbappé