Lionel Messi quitte le PSG, la raison est dévoilée

Libre de tout contrat une fois son aventure avec le PSG terminée, Lionel Messi avait un choix crucial à faire pour son avenir. L’international argentin, courtisé avec insistance par l’Arabie saoudite et le FC Barcelone, a opté pour l’Inter Miami. Jorge Mas, le propriétaire américain, a insisté sur un détail capital : la famille.

Après deux saisons passées au PSG, Lionel Messi a quitté le club de la capitale. Arrivé au terme de son contrat le 30 juin dernier, l’international argentin n’a pas prolongé avec Paris, il faut dire que la situation s’était tendue ces dernières semaines. Après son retour de la Coupe du monde, le rendement de Lionel Messi n’a jamais été à la hauteur des attentes des dirigeants du PSG. Et son comportement lorsqu’il a filé en Arabie saoudite sans prévenir sa direction n’a pas facilité la situation.

«J'ai pris la décision d'aller à Miami»

Libre de s’engager où il le souhaite, Lionel Messi a pris sa décision le mois dernier. « J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à 100% mais on a décidé de continuer là-bas. J'avais des offres européennes mais la seule équipe européenne que je voulais était le Barça. J'ai entendu dire que Barcelone devait vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et la vérité est que je ne voulais pas passer par là », a confié le septuple Ballon D’Or à la presse catalane.

La famille, un argument non négligeable