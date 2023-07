Le PSG a un énorme problème pour le transfert de Neymar

Thibault Morlain

Si on a les yeux rivés sur le cas Kylian Mbappé lors de ce mercato estival, l’avenir de Neymar au PSG semble également incertain. Malgré un contrat allant jusqu’en 2027, le Brésilien se retrouve poussé vers la sortie. Mais encore faut-il trouver preneur et un club capable d’assumer financièrement l’opération Neymar. Et c’est là que ça bloquerait.

Après le départ de Lionel Messi, le PSG doit désormais s’occuper de l’avenir de ses deux autres stars offensives : Kylian Mbappé et Neymar. Pour ce qui est du Français, l’ultimatum est posé : soit il prolonge, soit il part. Un départ qui pourrait également concerné le Brésilien. Neymar est sous contrat jusqu’en 2027 et pourtant, il est encore question d’un transfert cet été.

Il snobe le PSG au mercato et dévoile les raisons https://t.co/801HNmD1tw pic.twitter.com/P4HOjmc0tD — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

« Le salaire est beaucoup trop important »

Déjà l’été dernier, le PSG avait tenté de s’en débarrasser, mais n’avait pas trouvé preneur. Et voilà que ça pourrait bloquer pour la même raison cet été. En effet, s’offrir Neymar n’est pas donné, notamment à cause de son salaire. Un problème bien identifié par Daniel Riolo lors de L’After Foot : « Y’a des clubs qui sont un peu intéressés, genre Chelsea, mais le salaire est beaucoup trop important ».

« Les joueurs ne veulent plus partir »