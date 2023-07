Mercato : En privé, Aubameyang lâche une annonce sur l’OM

Thibault Morlain

Rien n’est encore officiel, mais visiblement, l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM serait en très bonne voie. Plus du tout désiré à Chelsea, le Gabonais s’apprêterait à s’engager avec le club phocéen, y signant alors un contrat de 3 ans. Une nouvelle aventure en Ligue 1 pour Aubameyang, qui a visiblement fait quelques confidences sur l’OM en privé.

D’ici quelques heures, l’OM pourrait bien enregistrer sa 3ème recrue du mercato estival. En effet, après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui va s’engager avec le club de la capitale. A la recherche d’un attaquant pour Marcelino, Pablo Longoria toucherait au but avec le joueur de Chelsea. Alors qu’Aubameyang est attendu à l’OM, il serait plus motivé que jamais.

La motivation d’Aubameyang

Ce mercredi, La Provence apporte de nouveaux éléments à propos de cette opération Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Le quotidien régional nous apprend alors qu'en privé, l’attaquant de Chelsea aurait fait savoir qu’il était extrêmement motivé pour jouer au Vélodrome avec l’OM. De plus, il aurait hâte de se relancer sous les ordres de Marcelino.

L’OM plutôt que l’Arabie Saoudite

Aubameyang semble donc impatient à l’idée de jouer à l’OM. C’était d’ailleurs sa priorité sur ce mercato estival. Poussé dehors par Chelsea, le Gabonais avait d’autres propositions à commencer en Arabie saoudite. Mais voulant continuer sa carrière en Europe, Aubameyang se dirige donc vers l’OM désormais.