Mercato : Séisme au PSG, un énorme coup de balai se prépare

Jean de Teyssière

Le feuilleton Kylian Mbappé est le parfait exemple de ce qui se passe au PSG : aucun joueur n'est considéré comme intransférable. L'effectif parisien est en train d'être largement remanié et l'arrivée de six joueurs en est également le parfait exemple, surtout que le club parisien ne compte pas s'arrêter là. Après la vente de El Chadaille Bitshiabu, d'autres joueurs pourraient suivre, même les plus historiques.

Après les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, celui du titi parisien El Chadaille Bitshiabu a suivi, parti contre 15M€ plus 5M€ de bonus pour le RB Leipzig. Du côté des arrivées, elles ont été nombreuses au PSG avec celles de Manuel Ugarte, Kang-In lee, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Cher Ndour et Marco Asensio. Et ce n'est pas encore terminé.

Le PSG entame sa révolution

Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG avait déjà affirmé l'année dernière que c'était la fin des paillettes à Paris. Sauf que le club, avec le mercato raté de l'an dernier, a bien compris qu'il fallait quand même mettre quelques paillettes au Parc des Princes pour que la mayonnaise prenne. C'est sans doute pour cette raison qu'une grande décision a été prise.

Le PSG a un énorme problème pour le transfert de Neymar https://t.co/Ln6yjzUbMz pic.twitter.com/3N3yO3B7s4 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Tous les joueurs sont transférables