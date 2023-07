Un attaquant de Ligue 1 rêve du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se renforcer dans le secteur offensif cet été, le PSG a activé différentes pistes d'envergure, à l'image de celles menant à Harry Kane ou encore Dusan Vlahovic. Mais en parallèle, les Parisiens préparent également l'avenir et s'activeraient pour boucler le transfert d'Elye Wahi. Cela tombe bien, le jeune attaquant du MHSC rêve de rejoindre le PSG.

Qui animera l'attaque du PSG la saison prochaine ? C'est la grande question que se posent les supporters parisiens. Et pour cause, entre le départ de Lionel Messi, l'incertitude qui plane concernant l'avenir de Kylian Mbappé et les nombreuses rumeurs de transfert, difficile d'y voir clair. Pour le moment, Marco Asensio et Lee Kang-In ont débarqué, mais aucun des deux joueurs ne fait figure de titulaire en puissance. En parallèle, le PSG veut recruter un avant-centre de renom et s'active pour Harry Kane, Dusan Vlahovic ou encore Gonçalo Ramos. Mais ce n'est pas tout puisque le club de la capitale semble également avoir l'intention de recruter un jeune français.

PSG : Luis Enrique lâche une énorme annonce dans le vestiaire https://t.co/fHktm7RAZR pic.twitter.com/WHfIGMsh3R — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Wahi attend le PSG avant de trancher pour son avenir

Dans cette optique, le PSG a dégainé une première offre auprès de l'OL pour Bradley Barcola, comme révélé par le10sport.com, et va poursuivre les négociations. Mais ce n'est pas le seul attaquant prometteur de Ligue 1 que suivent les Parisiens. L'EQUIPE assurait effectivement ces derniers jours qu'Antero Henrique avait pris des renseignements pour Elye Wahi. Le Portugais continue à graviter autour du PSG et tenterait donc d'attirer le jeune attaquant de Montpellier. Et cela tombe bien puisque d'après Sports Zone , Elye Wahi serait particulièrement attentif aux approches du club de la capitale. Natif de la région parisienne, l'international Espoirs rêverait de porter les couleurs du PSG.

Chelsea fait le forcing... avec Strasbourg