Mercato : C’est confirmé, cet attaquant veut signer au PSG !

Benjamin Labrousse

Ce samedi, le PSG se rendra au Japon dans le cadre de sa tournée estivale. Avant ce départ, le club parisien pourrait tenter de passer à l'offensive concernant le recrutement d'un attaquant de pointe. Sérieusement pisté par les dirigeants parisiens depuis plusieurs semaines, Dusan Vlahovic pourrait ainsi rallier la capitale, d'autant que la presse italienne affirme que ce dernier souhaite signer au PSG.

Dans les prochains jours, le PSG pourrait réussir un gros coup sur le mercato estival. En effet, Paris n'a jamais caché son désir de recruter un attaquant de pointe polyvalent, à la fois capable de prendre la profondeur, mais également de jouer en pivot. Si plusieurs profils ont longuement été étudiés par le le club parisien, les dirigeants semblent désormais s'être mis d'accord autour d'un nom : Celui de Dusan Vlahovic.

Surprise, un attaquant est invité à recaler le PSG https://t.co/764GwWtYSd pic.twitter.com/IzVRj9W8WW — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Vlahovic se rapproche du PSG

L'attaquant serbe de la Juventus semble être le nom qui ressort le plus ces dernières semaines côté parisien. En difficulté avec la Vieille Dame , Dusan Vlahovic se rapproche de jour en jour du PSG. De plus, la presse italienne et notamment la Gazzetta Dello Sport avance même que les discussions entre les deux clubs ont pris de l'ampleur ces derniers jours.

Dusan Vlahovic souhaite rejoindre Paris !