Le PSG veut sa nouvelle star, il fait une annonce inquiétante

Focalisé sur le dossier de l’attaquant, le PSG attend que le marché se décante. Harry Kane est la priorité mais il n’est pas emballé par un avenir à Paris, la piste Dusan Vlahovic prend donc du galon. Cristiano Giuntoli, le nouveau directeur sportif de la Juventus, s’est confié sur l’avenir du joueur serbe.

Le PSG a démarré fort son mercato mais pour le moment, un dossier reste difficile à conclure, celui de l’attaquant. Harry Kane reste la grande priorité des dirigeants parisiens mais l’attaquant anglais ne veut pas venir en France. Le PSG s’est donc penché sur d’autres pistes, dont celle menant à Dusan Vlahovic, le buteur de la Juventus.

«Nous parions beaucoup sur Vlahović»

Intronisé en tant que directeur sportif, Cristiano Giuntoli en a dit un peu plus sur le mercato de la Juventus. Et aussi sur l’avenir de Vlahovic. « Il n'y aura pas de mouvements de Giuntoli, seulement des mouvements de la Juventus. Nous devons faire un marché durable et compétitif, en mélangeant l'expérience et la jeunesse. En ce moment, nous parions beaucoup sur Vlahović, sur Chiesa, sur Kean et sur Milik », a déclaré le dirigeant turinois en conférence de presse.

La Juventus prête à le vendre, mais...