Mercato : L’OM reçoit un avertissement pour son futur buteur

Toujours en quête d’un attaquant pour la saison prochaine, l’OM continue d’avancer sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. En parallèle, Folarin Balogun est l’un des dossiers étudiés par la direction marseillaise. Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, s’est confié sur l’avenir de l’international américain qui sort d’une excellente saison avec Reims.

Même si l’OM a acheté Vitinha il y a à peine six mois, la direction marseillaise a bien conscience qu’il faut se renforcer en attaque. Outre la piste Pierre-Emerick Aubameyang qui s’intensifie sérieusement, le club olympien aurait un œil sur Folarin Balogun. L’attaquant d’Arsenal sort d’une excellente saison avec le Stade de Reims, club dans lequel il était prêté.

Balogun est très courtisé

Pour le moment, l’international américain n’a pas encore tranché sur son avenir. Après sa très belle saison, Folarin Balogun a la cote et les prétendants ne manquent pas, le dernier en date étant l’Inter Milan qui veut remplacer Romelu Lukaku. L’OM a de la concurrence, surtout qu’Arsenal n’a pas encore tiré un trait définitif sur ce dossier.

«On veut le voir»