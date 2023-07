PSG : Surprise, il annonce la décision de Mbappé

La rédaction

Le feuilleton Kylian Mbappé en est à son énième chapitre, mais cela n'empêche pas la presse de s'en délecter. En Espagne, la venue de Mbappé fait les gros titres et une date charnière a été fixée. Le 31 juillet, l'avenir de Mbappé devrait se décanter et pourrait même faire les affaires du Real Madrid, puisqu'il semblerait que ce soit la décision finale de Kylian Mbappé.

De retour à l'entraînement ce lundi, Kylian Mbappé devrait participer à la séance collective ce mardi avant de s'envoler pour le Japon avec le PSG pour y disputer la traditionnelle tournée de présaison. Son avenir reste encore flou et l'obstacle le plus important qui existe ne sont pas les moyens du club madrilène, puisque les comptes ont largement viré au vert, mais plutôt la prime de fidélité de 80M€, que n'a pas encore touché Kylian Mbappé.

Le 31 juillet, date charnière pour Mbappé ?

Face à cette prime de fidélité, les médias espagnols estiment que le 31 juillet, date à laquelle Mbappé en touchera la moitié pourrait rapidement changer la donne. Pour le moment, Kylian Mbappé semble être loin de ces préoccupations, lui qui a retrouvé ses coéquipiers au Campus PSG.

Mbappé - PSG : Une offre à 400M€ va partir ! https://t.co/Sq6g5DmSEQ pic.twitter.com/E1ojhxxaeP — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

«Il est probable que Mbappé apparaisse lors du troisième match de présaison sous le maillot du Real Madrid »