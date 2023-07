Une star règle son transfert, le RC Lens prépare un gros coup

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le départ de Seko Fofana du RC Lens est désormais acté. Le milieu ivoirien s'est engagé en faveur de la formation saoudienne d’Al-Nassr, permettant au RC Lens de récupérer 19M€. La formation nordiste a déjà mis la main sur Andy Diouf pour anticiper cette sortie importante, mais un autre joueur serait ciblé pour densifier l’entrejeu.

Seko Fofana ne découvrira pas la Ligue des champions avec le RC Lens. Acteur important de la dernière saison exceptionnelle des Sang et Or , l’international ivoirien rejoint Cristiano Ronaldo du côté d’Al-Nassr en Arabie saoudite. Une opération qui devrait rapporter 19M€ aux Lensois.

En feu sur le mercato, le RC Lens prépare du lourd https://t.co/7xC7o2q6mR pic.twitter.com/crbGmGVf44 — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Le RC Lens doit remplacer Seko Fofana

Pour oublier Seko Fofana, le RC Lens s’est déjà montré actif sur le mercato en s’attachant les services d’Andy Diouf en provenance du FC Bâle pour 14M€. Mais un autre joueur pourrait débarquer afin de renforcer l’effectif de Franck Haise dans une saison qui s’annonce chargée.

Zakaria dans le viseur des Sang et Or ?