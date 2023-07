Mercato : Le RC Lens va boucler deux gros coups

Alexis Brunet

Pour espérer jouer encore une fois les premiers rôles en Ligue 1, et réussir de belles performances en Ligue des Champions, le RC Lens doit construire une équipe solide. Cela passera par le mercato, et certaines arrivées, mais aussi par des prolongations de cadres. Justement cela sent bon pour Kevin Danso, et Przemysław Frankowski qui devraient étendre leur contrat, dans le nord de la France.

Actuellement, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les fans du RC Lens. Selon les informations de l’Équipe , après Loïs Openda, c'est Seko Fofana qui va quitter le club sang et or. L'Ivoirien va prendre la direction de l'Arabie saoudite, et il évoluera avec Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Mais après ces départs, deux bonnes nouvelles devraient arriver.

Danso et Frankowski vont prolonger

Toujours selon le journal L’Équipe , le RC Lens devrait bientôt prolonger Kevin Danso, ainsi que Przemyslaw Frankowski. Les officialisations seraient imminentes. Le quotidien sportif précise aussi qu'une troisième prolongation serait attendue, sans toute fois préciser le joueur concerné.

Surprise, le RC Lens annonce un coup de théâtre pour un transfert colossal https://t.co/Cg87YYR5bE pic.twitter.com/oppjHlm0UK — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Danso était très courtisé

Ces prolongations sont une vraie bonne nouvelle pour le RC Lens. Les deux défenseurs sont des cadres de Franck Haise, et cela permettra de garder certains repères. D'autant plus que Kevin Danso était très courtisé sur le mercato. On a parlé un moment d’un intérêt de Naples pour l'Autrichien notamment.