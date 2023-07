Mercato : Le PSG vise du lourd, c’est 116M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les recherches se poursuivent au PSG pour dénicher un nouvel attaquant, la piste Harry Kane est notamment à l’étude. Nasser Al-Khelaïfi apprécie particulièrement le profil de l’international anglais, mais le dossier s’annonce complexe, notamment en raison de la position de Tottenham qui n’a pas l’intention de perdre sa star.

Pour Kane, c’est (au moins) 116M€

Et pour cause, le Bayern Munich ne cache plus son intérêt et sa volonté de faire plier Tottenham. Une destination qui ne laisserait pas insensible Harry Kane, qui ne sera pas vendu à moins de 116M€ d’après L’Equipe .

Des bonnes relations avec Tottenham