PSG : Il annonce en direct son transfert !

La rédaction

Après le drame qui a frappé Sergio Rico, le PSG pourrait se mettre en quête d'une doublure à Gianluigi Donnarumma. Le club parisien aurait entamé des discussions avec Hugo Lloris, dont le départ de Tottenham a été officialisé par son entraîneur en conférence de presse. Le champion du monde 2018 serait séduit par le projet parisien.

Le PSG s'active pour recruter un gardien de but, non pas pour remplacer Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable, mais bien pour remplacer Sergio Rico. Le portier espagnol est passé tout près de la mort après une grave chute à cheval et sera dans l'incapacité de tenir sa place la saison prochaine. Selon les informations de RMC Spo rt, le PSG aurait pris des renseignements sur la situation d'Hugo Lloris, champion du monde avec l'équipe de France en 2018.

PSG : Luis Enrique a appelé Mbappé ! https://t.co/kjUWkO8bVV pic.twitter.com/27XV4NFX9P — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Tottenham officialise le départ de Lloris

Présent en conférence de presse ce lundi, son entraîneur Ange Postecoglou a confirmé le départ de Lloris cet été. « J'ai eu une bonne discussion avec Hugo (Lloris). Il a été un serviteur exceptionnel de ce club pendant une longue période. Capitaine du club, il a laissé une marque indélébile sur le club de football de Tottenham. J'ai discuté avec lui et il m'a dit qu'il espérait être transféré ailleurs pour pouvoir jouer et entamer la prochaine phase de sa carrière » a lâché le coach des Spurs dans des propos rapportés par L'Equipe.

Lloris séduit par le PSG, mais...

Contacté par le PSG, Hugo Lloris serait séduit par la perspective d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique. En cas d'accord, il pourrait être un concurrent de taille pour Gianluigi Donnarumma. Mais le portier ne manque pas de prétendants sur le marché. Le club saoudien d'Al Hilal serait intéressé, tout comme l'Inter. Ces dernières semaines, Lloris aurait, également, repoussé une offre de la Fiorentina. Le gardien de but va devoir trancher.