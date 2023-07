Mercato : Le PSG lance une surprenante opération !

Thomas Bourseau

Le PSG s’était embarqué dans une galère avec deux gardiens numéro un en 2021/2022. Cependant, au vu des plans exposés dans la presse sur le mercato du PSG concernant sa quête d’un nouveau portier, un éventuel retour de la concurrence entre deux gardiens prendrait sérieusement forme…

Pendant toute la saison 2021/2022, Mauricio Pochettino a dû alterner entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas au poste de gardien titulaire du PSG, l’Italien venant alors de débarquer libre de tout contrat et Navas ayant alors prolongé son contrat quelques mois plus tôt. La saison dernière, Christophe Galtier avait clairement fait savoir que Donnarumma serait le gardien numéro un et Navas s’en était allé pour Nottingham Forest le temps d’une moitié de saison. D’après L’Équipe , le PSG chercherait une nouvelle doublure à Gianluigi Donnarumma.

Le PSG prêt à remettre en concurrence Donnarumma ?

Néanmoins, les pistes activées par le comité de direction du Paris Saint-Germain en coulisse laissent entendre tout le contraire. En effet, que ce soit Hugo Lloris ou encore David de Gea, le CV des deux portiers leur permettent de viser plus haut. Et c’est notamment ce que RMC Sport révèle ce lundi. Chez les joueurs ciblés par le PSG, on compterait plus de numéros 1 bis que de doublures.

Renseignements pris pour Lloris