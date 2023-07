Mbappé insiste, le PSG peut craindre le pire

Axel Cornic

Ce lundi est un jour très spécial, puisque Kylian Mbappé a officiellement entamé sa saison 2023/2024, qui pourrait bien être sa dernière au Paris Saint-Germain. Car la star française a été assez claire et ne semble toujours pas vouloir poursuivre l’aventure parisien après juin 2024, ce qui ne plait évidemment pas du tout à ses dirigeants.

C’est le premier jour du nouveau PSG ! Après une reprise progressive des entrainements, Luis Enrique peut enfin compter sur un groupe quasiment au complet et surtout, sur le retour de sa star. Après des vacances méritées et très agitées, Kylian Mbappé a retrouvé ses coéquipiers... mais ce n’est pas vraiment ça qui intéresse au sein du PSG.

Le boss du PSG va lâcher un énorme discours en interne https://t.co/C0qflRItiv pic.twitter.com/nDfBqddHov — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Le plus dur commence pour le PSG

Car c’est évidemment son avenir qui est au centre de tous les débats. La star française a en effet annoncé en fin de saison dernière qu’il ne souhaitait pas activer l’année en option présente dans son contrat, ce qui est donc synonyme d’un départ libre en juin 2024. Un scénario qui serait un véritable désastre pour le PSG, tant au niveau sportif qu’économique.

Mbappé garde le cap