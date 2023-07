De gros problèmes à résoudre pour le transfert de cette star à l'OM

Thibault Morlain

Et si Pierre-Emerick Aubameyang venait remplacer Alexis Sanchez à l'OM ? Une star pourrait donc en remplacer une autre au sein de l'attaque phocéenne. Pablo Longoria discuterait actuellement avec Chelsea d'une opération pour le Gabonais. Mais voilà que plusieurs obstacles se trouveraient sur la route de l'OM dans ce dossier Aubameyang.

Pour le moment, l'OM ne compte que deux recrues sur ce mercato estival : Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Les deux sont arrivés de l'Atlético de Madrid, mais d'autres renforts sont attendus sur la Canebière. On espère notamment de nouvelles têtes en attaque à Marseille et pour cela, Pablo Longoria penserait à Iliman Ndiaye (Sheffield United), mais aussi à Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea).

L'OM et Chelsea négocient pour Aubameyang

Avec le possible départ d'Alexis Sanchez, l'OM pourrait donc voir en Pierre-Emerick Aubameyang son nouveau leader d'attaque. Passé par l'ASSE ou encore le LOSC, le Gabonais ferait alors son retour en Ligue 1. Ça avancerait en ce sens en coulisses puisque The Athletic a annoncé des discussions entre l'OM et Chelsea.

Un dossier compliqué économiquement ?

Il y a aurait toutefois de gros mais dans cette opération Aubameyang à l'OM. Lors des discussions avec Chelsea, le club phocéen devra notamment parvenir à trouver un terrain d'entente sur l'aspect économique. Les Blues espèrent en effet boucler un transfert pour Aubameyang. Mais à quel prix ? De plus, l'OM devra faire avec le gros salaire du Gabonais, qui émarge aujourd'hui à 185 000€ par semaine.