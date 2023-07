Mercato : Il lance un énorme défi à l’OM pour ce transfert

Thibault Morlain

Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l’OM veut poursuivre son recrutement. Afin d’offrir les armes qu’il faut à Marcelino, Pablo Longoria s’active actuellement pour faire venir un nouvel attaquant. On parle de Pierre-Emerick Aubameyang, mais surtout Iliman Ndiaye. Ce dernier rêve de jouer à l’OM, où il a évolué durant sa formation, mais son club de Sheffield United ne va clairement pas faciliter les choses pour le Sénégalais.

Le début de mercato estival a été très calme à l’OM, mais voilà que c’est en train de s’accélérer. Alors que les grosses échéances se rapprochent pour le club phocéen, il faut vite se renforcer pour Marcelino. Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi ont rejoint l’OM et d’autres recrues devraient suivre, à commencer par un attaquant. L’option Iliman Ndiaye revient alors souvent sur la Canebière, mais c’est encore loin d’être gagné… Alors que Ndiaye appartient encore et toujours à Sheffield United, les deux parties étant liées jusqu’en juin 2024, le club anglais n’entend clairement pas brader son joueur, ne voulant pas le lâcher…

Fiasco historique à l’OM, son sort est scellé https://t.co/iRgHYvad7d pic.twitter.com/cNyqElnK89 — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

« C’est notre joueur »

L’OM contre Sheffield United ! La guerre est donc déclarée pour le transfert d’Iliman Ndiaye. Et si club phocéen a les faveurs de l’attaquant sénégalais, le club anglais va tout faire pour retenir son joueur. Pour la presse britannique, l’entraîneur de Sheffield United, Paul Heckingbottom a lâché : « C’est inutile que j’en parle. Tout le monde sait qui est Iliman. Il y aura beaucoup de clubs intéressés, qui aimeraient avoir Iliman, mais c’est notre joueur. C’est tout. Il est heureux ici ».

« Je ferai tout pour qu’il reste »