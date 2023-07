Un transfert est annoncé, l’OM se frotte les mains

Hugo Chirossel

Toujours en quête de renforts sur le marché des transferts, le nom d’Iliman Ndiaye revient avec insistance du côté de l’OM ces derniers jours. Les Olympiens auraient d’ores et déjà un accord contractuel avec l’international sénégalais et il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec Sheffield United. Le club anglais aurait d’ailleurs déjà déniché son remplaçant.

« Tout le monde veut qu’il reste. Tout le monde travaille dur pour qu’il reste et qu’il signe un nouveau contrat. Je ferai tout pour qu’il reste . » Interrogé au sujet de l’avenir d’Iliman Ndiaye samedi, Paul Heckingbottom, entraîneur de Sheffield United, a exprimé son désir de conserver l’international sénégalais (7 sélections).

Ndiaye se rapproche de l’OM

Alors qu’il ne lui reste qu’une année de contrat, jusqu’en juin 2024, Iliman Ndiaye semble se rapprocher de plus en plus d’un transfert en direction de l’OM ces derniers jours. Le club marseillais se serait d’ores et déjà entendu avec l’ailier de 23 ans autour d’un contrat de cinq ans. Il ne resterait plus qu’à convaincre Sheffield United de le céder. Dans cette optique, les Blades demanderaient 20M€.

Sheffield United a trouvé le remplaçant de Ndiaye