Mercato : Le PSG snobé par cette star à 116M€

Jean de Teyssière

C'est la course aux 9 au PSG lors ce mercato estival. Plusieurs pistes sont étudiées et elles présentent toutes le point commun d'être délicates. Notamment celle menant à Harry Kane. L'attaquant des Spurs de Tottenham intéresse le PSG mais cela ne semble pas être réciproque, lui qui donne sa priorité à l'Allemagne et au Bayern Munich.

La priorité parisienne de ce mercato reste le poste d'attaquant de pointe. Après l'affaire du pivot gang la saison dernière, Kylian Mbappé a passé un message fort au club : il faut recruter un numéro 9. Et entre Randal Kolo Muani, Harry Kane, Victor Osimhen ou Dusan Vlahovic, le choix est royal pour le PSG. Même si l'une des pistes s'éloigne peu à peu.

Tottenham veut 116M€ pour Kane

Le dossier Harry Kane risque à nouveau de pimenter ce mercato. Alors qu'il sera en fin de contrat en juin 2024, l'international anglais se retrouve dans la même situation que Kylian Mbappé au PSG : soit il prolonge, soit il part cet été. Le président du club de Tottenham, Daniel Levy, ne discutera pas pour moins de 116M€. A ce jour, Harry Kane ne semble avoir que deux prétendants sérieux : le PSG et le Bayern Munich, qui n'a toujours pas remplacé Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone la saison dernière.

Mercato : L'annonce qui fait trembler le PSG https://t.co/yIVpoELfka pic.twitter.com/dv8FZkhDZY — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Kane ne veut que le Bayern Munich