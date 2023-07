En feu sur le mercato, le RC Lens prépare du lourd

Alexis Brunet

Le RC Lens est en train de sérieusement s'agiter sur le mercato. Alors que Loïs Openda a déjà quitté le club, et que Seko Fofana devrait en faire de même, les dirigeants lensois veulent des renforts. Mais d'autres joueurs pourraient aussi partir, cette fois en prêt. C'est notamment le cas pour Adam Buksa, et Jean Onana.

La saison qui arrive pour le RC Lens va être cruciale. On va pouvoir savoir si l'équipe de Franck Haise arrive à confirmer ses très bons résultats de l'année dernière. Cela va être compliqué, car après de telles performances, de nombreux cadres lensois ont attiré les regards de grosses formations européennes, mais pas que. Loïs Openda a notamment rejoint le RB Leipzig après seulement une saison en France, contre une somme record d'à peu près 45M€. Seko Fofana devrait suivre. Le capitaine sang et or va s'engager avec Al-Nassr selon les informations de L’Équipe .

Levi Garcia, possible remplaçant d'Openda

Mais que les supporters du RC Lens se rassurent, leur club sait toujours dénicher des joueurs talentueux et à des bons prix sur le mercato. D'après le journal L'Équipe toujours, les dirigeants lensois auraient ciblé le potentiel successeur de Loïs Openda. Il s'agirait de Levi Garcia, attaquant de l'AEK Athènes. Le joueur de 25 ans a inscrit 18 buts et délivré 7 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. Il est estimé à 7M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Le RC Lens désire aussi faire signer le défenseur marocain Romain Saïss, mais Lille est aussi sur le joueur.

Buksa et Onana pourraient être prêtés

D'autres mouvements pourraient avoir lieu bientôt. Adam Buksa devrait être prêté à Antalyaspor en Turquie. Le club de Süper Lig prendra en charge 80% du salaire du Polonais, et une option d'achat non obligatoire serait glissée dans l'opération. Besiktas de son côté souhaite attirer Jean Onana, toujours sous la forme d'un prêt.