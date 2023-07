Mercato - PSG : Luis Enrique a convaincu un crack

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Luis Campos travaille dur sur le mercato du PSG. Même si six recrues ont déjà posé leurs valises dans la ville lumière, le club de la capitale attend toujours du renfort, notamment en attaque. Bradley Barcola est pisté par le PSG, il a même discuté avec Luis Enrique… qui l’a convaincu.

Le PSG n’a pas fini ses emplettes. Avec l’arrivée de Luis Enrique, le club de la capitale est en train de rebâtir son effectif, notamment en attaque. Pour le moment, Paris cherche toujours son buteur. Mais en attendant de recruter à ce poste, c’est un ailier virevoltant qui pourrait débarquer au PSG.

Barcola au PSG, plus que jamais d’actualité

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG s’intéresse à Bradley Barcola, une première offre a même été dégainée. Une information confirmée par Le Parisien qui affirme que les dirigeants parisiens suivent de près le jeune attaquant de l’OL.

Les discussions sont lancées, le PSG prépare un coup surprenant https://t.co/iJ4BCvp09k pic.twitter.com/Mm1j2I67z1 — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Il a déjà discuté avec Luis Enrique

Le journal francilien précise également que Luis Enrique est conquis par son profil, une discussion aurait même déjà eu lieu entre le nouvel entraîneur du PSG et Bradley Barcola. Le jeune joueur de l’OL serait tenté par le projet parisien, il se sent prêt à partir et à s’imposer au PSG. Paris va encore devoir convaincre Lyon de laisser filer sa pépite.