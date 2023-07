Mercato : Le PSG veut recruter un crack, la grande annonce

Alexis Brunet

Le PSG n'en a pas fini avec son mercato. Après avoir déjà recruté six joueurs, Luis Campos ne souhaite pas s'arrêter là. Le Portugais vise certains profils, et parmi eux se trouve Bradley Barcola. Luis Enrique serait très intéressé par le Lyonnais. Mais pour Laurent Blanc, coach de l'OL, que cela soit Barcola ou Rayan Cherki, ils ne sont pas encore prêts pour aller dans un plus gros club.

Alors que le PSG est enfin au complet pour sa présaison, d'autres joueurs pourraient prochainement rejoindre les rangs parisiens. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos cherche toujours à faire venir Bernardo Silva chez les champions de France. Le conseiller football du club de la capitale veut aussi boucler le dossier menant à l'avant-centre tant recherché par Paris, mais cela n'est pas une chose aisée.

Le PSG surveille Bradley Barcola

Les deux dossiers prioritaires sont donc connus, mais il pourrait y avoir encore d'autres arrivées. Le PSG veut également réaliser le coup Bradley Barcola. Le jeune joueur est très apprécié par Luis Enrique, le10sport.com vous a révélé une offre parisienne pour le Lyonnais. Mais l'OL souhaite le garder, et c'est aussi la volonté de son coach, Laurent Blanc. Il s'est d'ailleurs exprimé dans ce sens, en marge du match amical de son équipe face à Manchester United, au micro de Canal+ . « Je le dis franchement, je le dis à ces jeunes joueurs (Barcola et Cherki). Ils ne sont peut-être pas encore prêts à 100% pour aller dans de grands clubs. Essayons de le garder encore une année. »

Séisme à Paris, le PSG prêt à snober Mbappé ? https://t.co/0pXpnVGxvQ pic.twitter.com/2lMThZylVl — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Cherki et Barcola doivent encore grandir à l'OL