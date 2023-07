PSG : Luis Enrique réclame un mercato de folie au Qatar

Alexis Brunet

Cet été le PSG a fait un choix fort, puisqu'il s'est séparé de Christophe Galtier. C'est Luis Enrique qui a pris la succession du Français. L'Espagnol a obtenu plusieurs recrues de la part de Luis Campos, mais ce n'est pas fini. L'ancien entraîneur du FC Barcelone souhaite encore voir arriver plusieurs joueurs à Paris.

La saison 2022-2023 n'a pas été une formalité pour le PSG. Chahuté en Ligue 1 par Marseille et Lens, Paris s'est aussi fait éliminer prématurément en Coupe de France, et surtout en Ligue des Champions. Des prestations moyennes, qui ont poussé les dirigeants du club de la capitale à faire un choix fort. Alors qu'il s'était engagé pour deux ans, Christophe Galtier aura finalement payé les frais de ces mauvais résultats, et il a donc quitté le PSG, après une année seulement.

Luis Enrique a remplacé Galtier

Pour essayer d'enfin accrocher la victoire finale en Ligue des Champions, le PSG a fait appel à un coach qui l'a déjà remporté, Luis Enrique. L'Espagnol a débarqué à Paris après de nombreuses semaines de négociations. Il n'était pas le seul candidat pour le poste, puisque le Qatar a pensé à Zinédine Zidane, mais aussi Julian Nagelsmann. L'ancien entraîneur du FC Barcelone a donc probablement la recette pour gagner la C1, mais pour y arriver, il demande de nombreux renforts au conseiller football parisien, Luis Campos.

Trahison sur le mercato, le PSG jubile https://t.co/GX3db0NYAg pic.twitter.com/aXyzUPM3DY — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Luis Enrique veut 5 voire 6 recrues supplémentaires