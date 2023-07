PSG : Il propose une incroyable révolution sur le mercato

Baptiste Berkowicz

Alors que la direction du PSG, Luis Campos en tête, s'active sur le mercato, certaines cibles du club de la capitale interrogent. Passé par le PSG entre 2011 et 2013, Mohamed Sissoko a évoqué auprès du Parisien, la nécessité de s'appuyer sur des joueurs français qui « eux vont mouiller le maillot ».

Le mercato du PSG interroge. Les dirigeants parisiens ont décidé de cibler des profils très différents pour renforcer leur effectif. Une politique qui ne plait pas chez tous les supporters mais également chez les anciens du club de la capitale.

«Eux vont mouiller le maillot, Paris, c’est leur ville»

Le projet QSI fait l'objet de nombreuses discussions. Mohamed Sissoko passé par le PSG entre 2011 et 2013 s'est exprimé auprès du Parisien et a évoqué sa volonté de voir davantage de Français et de Franciliens au sein de l'effectif du club de la capitale : « Le club finira par gagner la Ligue des champions, mais il doit s’appuyer sur des joueurs français, franciliens comme Manu Koné ou Kolo Muani qui rêve d’y évoluer. Eux vont mouiller le maillot, Paris, c’est leur ville ».

Une volonté de franciser l'effectif pas mis en pratique

Suite aux échecs de la saison dernière, des bruits courraient comme quoi les dirigeants parisiens aspiraient à recruter des joueurs français en masse afin notamment que les supporters s'identifient plus facilement. Un projet qui n'aura pas été plus loin que son statut d'idée. Dans les faits, le PSG a pour l'heure recruté sept nouveaux joueurs : Marco Asensio, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Xavi Simons et Milan Skriniar. Un seul français est donc présent dans la liste et il se pourrait que dans les prochains jours le leader de l'Équipe de France, Kylian Mbappé, fasse ses valises du PSG. Un message qui pourrait être étonnant à l'heure d'évoquer une possible influence grandissante des joueurs français au sein de l'effectif parisien.